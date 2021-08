Mooie dagen voor Intermarché met nog altijd leiderstrui in Vuelta en ook winst in Zottegem: "Met volle teugen genoten"

Het zijn mooie dagen voor Intermarché-Wanty-Gobert. Taaramäe is de leider in de Vuelta en in Zottegem snelde Danny van Poppel naar de overwinning in de Egmont Cycling Race. Het lijkt momenteel niet op te kunnen voor de ploeg van Hilaire Van der Schueren.

De voormalige GP Stad Zottegem heet nu de Egmont Cycling Race. Van Poppel zorgde in deze eendagskoers voor de kers op de taart. "Ik hou van dit soort lastige Belgische koersen. Onze stagiair Dries De Pooter positioneerde ons voor de kasseistroken en ook aan Baptiste Planckaert heb ik veel te danken. Hij was erg sterk vandaag en zette me in de aanloop naar de sprint af in een positie van waaruit ik vrij kon sprinten."

© photonews

Van Poppel wist vervolgens in de sprint de maat te nemen van onder meer Bonifazio, die onlangs nog de GP Jef Scherens gewonnen had. "Aangezien ik me goed voelde, kon ik het mooi afmaken. Ik ben blij dat ik het team dit afscheidscadeau kan geven."

Ondertussen heeft in Spanje Rein Taaramäe voor het eerste een rit in de leiderstrui afgewerkt. "Dit was een ongelofelijk gevoel! Samen met mijn ploegmaten heb ik met volle teugen van deze rit genoten. Het was fantastisch om hen de hele rit op kop van het peloton te zien rijden."

SCHADE VALT MEE NA VAL

De Est kwam in de finale nog ten val. Omdat het al binnen de laatste drie kilometer was, kwam zijn leiderstrui niet in gevaar. "Uiteraard was het spijtig om de dag met een vreemde valpartij te beëindigen, maar gelukkig valt de schade goed mee en ben ik in staat om de volgende dagen de trui te blijven verdedigen."