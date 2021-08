OFFICIEEL: AG2R Citroën Team neemt jonge Oostenrijker over van Team DSM

Felix Gall was de voorbije jaren aan de slag bij Team DSM, maar daar komt aan het einde van dit seizoen dus verandering in. De 23-jarige Oostenrijker wordt namelijk een ploegmaat van onder meer Greg van Avermaet en de broers Naesen.

Bij AG2R Citroën Team heeft Gall een contract voor twee seizoenen getekend. Gall is een opkomende klassementsrenner en hij eindigde dit seizoen onder meer op de 22ste plaats in het algemeen klassement van de Dauphiné.

🚨 New rider



🎙 Felix is a good climber and will aim at tackling tough mountain stages.



📝 https://t.co/mOVWjfvvcV#AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently pic.twitter.com/ngAeV0vne9