Opvallend: Remco Evenepoel krijgt eigen pizza bij Pizza Hut

Pizza Hut komt binnenkort met een speciale pizza op de markt. Remco Evenepoel is namelijk al enkele maanden het gezicht van de pizzaketen en daarom zal er binnenkort een Remco-pizza op de kaart terug te vinden zijn.

Volgens Het Laatste Nieuws komt Pizza Hut binnenkort met een wel zeer speciale pizza. Ze gaan namelijk de Remco-pizza op de markt brengen, uiteraard een verwijzing naar Remco Evenepoel, de renner van Deceuninck-Quick-Step.

Er is echter wel slecht nieuws voor de mensen die graag vlees eten, want de Remco-pizza zal geen vlees bevatten. Zo zullen er enkel groenten terug te vinden zijn waar Remco Evenepoel zelf fan van is.