Planckaert en Vanderaerden lyrisch over 'de spurter Wout van Aert': "Zo goed als onklopbaar zou hij zijn"

Wout van Aert kan op alle koersen winnen, maar zeker ook als spurter is hij fantastisch. Planckaert en Vanderaerden, mannen die tijdens hun actieve wielercarrière ook sprints konden winnen, kijken er naar met veel bewondering.

Eddy Planckaert komt in HLN zelfs met een theorie opdraven waarin Van Aert nog meer succes in de sprin zou hebben. "Stel, zuiver hypothetisch, dat Wout uitsluitend zou focussen op sprints en een ploeg rond zich zou bouwen met Mørkøvs en Kluges die voor hem mennen tot 150 à 200 meter van de streep: ja man... zo goed als onklopbaar, zou hij zijn."

© photonews

Bij zij huidige sprintzeges verricht Van Aert zelf veel werk. "Nu trekt hij zijn eigen plan, positioneert hij zichzelf en wint hij nog ook, terwijl hij al drie pre-sprints heeft moeten rijden." Eric Vanderaerden gaat akkoord en is ook op zijn beurt vol lof over de sprintkwaliteiten van Van Aert. "Niemand anders in dit peloton die zijn topsnelheid zo lang kan aanhouden."

De groene trui in de Tour ligt zeker binnen het potentieel van Van Aert. Planckaert ziet hem er liever vandaag al voor gaan dan morgen. "Doen. Zodat je je op je vijftigste niet kan beklagen: 'Dedju, had ik maar...'"