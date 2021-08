Ploegleider Klaas Lodewyck na overwinning Fabio Jakobsen in de Vuelta: "Enkel de allergrootsten kunnen nu al zo ver staan"

Fabio Jakobsen is helemaal terug. Nadat hij in de tweede etappe nog tevreden moest zijn met de tweede plaats achter Jasper Philipsen, kon hij dinsdag wel de rit op zijn naam schrijven.

Klaas Lodewyck, ploegleider bij Deceuninck-Quick-Step, is onder de indruk van Fabio Jakobsen. "We zijn euforisch en emotioneel. Niemand had verwacht dat het zo snel ging gaan", vertelde Lodewyck in een interview bij Sporza.

De ploegleider had heel wat lovende woorden voor de Nederlandse sprinter na zijn zege in de Vuelta. "Enkel de allergrootsten kunnen nu al zo ver staan. Na deze zege kunnen we die bladzijde omslaan en kijken naar de toekomst", aldus Lodewyck.