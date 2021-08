Rein Taaramae verliest zijn leiderstrui in Vuelta: "Droom veranderde in nachtmerrie"

Bij Intermarché-Wanty-Gobert was de vreugde groot met de rode trui van Taaramae, maar dat kwam vandaag abrupt tot een einde.

Rein Taaramae was één van de pechvogels van de dag in de Vuelta. Op 11 kilometer van het einde ging bijna het volledige peloton tegen de vlakte.

Taaramae speelde zo zijn rode trui kwijt. “Ze vochten als leeuwen, maar een massale crash veranderde onze rode droom in een nachtmerrie vandaag. Voor me gebeurde een crash. Ik kon hem ontwijken, maar renners achter me botsten tegen me op.”

Terugkomen lukte niet meer. De bergtrui is wel nog voor Taaramae. “Toen iedereen weer rechtop zat, ben ik van fiets gewisseld en in de achtervolging gegaan. Het was onmogelijk om het gat van 1 minuut te dichten. Het is jammer om op deze manier de trui te verliezen."