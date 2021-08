Tadej Pogačar concurrent van Remco Evenepoel op EK: tweevoudig Tourwinnaar neemt er ook de tijdrit bij

Het is stilaan aftellen naar het EK, waar Tadej Pogačar ook in de tijdrit aan de start komt. Evenepoel maakt zijn borst dus beter al nat, want met Pogačar komt er dus een ferme concurrent bij. De organisatie maakte de deelname van de Sloveen aan zowel wegrit als tijdrit bekend.

Op de Olympische Spelen betwistte Pogačar nog enkel de wegrit en niet de tijdrit. Voor Slovenië als natie pakte dat goed uit, want Pogačar veroverde brons in de wegrit en Roglič goud in de tijdrit. Op het EK gaat Pogačar het chronowerk er dus wel bijnemen. EERSTE TIJDRIT SINDS DE TOUR Op 9 september staat de eerste EK-wegrit op het programma in Trento, met dus ook tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar op de deelnemerslijst. Drie dagen later vindt de tijdrit plaats. Het zal de eerste tijdrit van Pogačar zijn sinds de voorlaatste etappe van de Tour de France. Pogačar gaat op zoek naar een eerste medaille op een EK voor profs. Op dat vlak heeft Evenepoel een streepje voor: hij werd in 2019 al eens Europees tijdritkampioen.