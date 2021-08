Team DSM haalt Noors en Deens talent weg bij Uno-X en voegt hen toe aan ploeg voor 2022

Met nieuw en jong talent wil DSM uitpakken in 2022. Daar horen ook de 22-jarige Noor Hvideberg en de 23-jarige Deen Madsen bij. Beiden hebben een overeenkomst gesloten met DSM en maken volgend seizoen de overstap.

Hvideberg, die dit jaar het geelrode truitje van Uno-X draagt, wordt omschreven als een echte teamplayer. "We hebben goede gesprekken gehad over mijn ontwikkeling en de ploeg heeft een mooi programma voor mij", verklaart Hvideberg zijn overstap naar DSM. "Andreas Leknessund heeft me goede dingen over de ploeg verteld."

Frederik Madsen rijdt op de weg ook voor Uno-X, maar is vooral bekend van zijn pistewerk. Met Denemarken werd hij in 2020 wereldkampioen in de ploegenachtervolging. "De ambities van mezelf en DSM liggen dicht bij mekaar. Ik denk dat dit de perfecte omgeving is om me verder in te ontwikkelen. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan in de sprint en deel uit te maken van de sprinttrein."

CONTRACTEN TOT 2023

De explosiviteit van Madsen moet zeker ook op de weg tot uiting kunnen komen. Net als Hvideberg heeft hij zijn handtekening gezet onder een contract tot het einde van 2023.