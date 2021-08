Verloofde van Fabio Jakobsen is nog niet alles vergeten: "Ik durf nog niet naar tv kijken als Fabio moet sprinten"

Fabio Jakobsen heeft dinsdag een schitterende overwinning geboekt in de Vuelta. Een jaar na zijn zware val in de Ronde van Polen lijkt de Nederlander zo helemaal terug. Uiteraard was ook de verloofde van Jakobsen zeer tevreden.

Al durfde ze wel niet zelf naar de massasprint te kijken, wat uiteraard te begrijpen valt na de zware val van haar vriend in de Ronde van Polen. "Ik durf nog niet naar tv kijken als Fabio moet sprinten", legde Delore, de verloofde van Jakobsen, uit bij Sporza. "Toen ik mijn ouders en mijn broertje hoorde juichen, wist ik dat hij gewonnen had en keek ik naar de herhaling. Het is leuk dat hij wint, maar ik vind het vooral belangrijk dat hij er veilig door komt. Het maakt mij minder uit wat zijn resultaat is, al is een overwinning altijd leuk", aldus Delore.