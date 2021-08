OFFICIEEL: Cofidis plukt jonge Fransman weg bij Israel Start-Up Nation

Een nieuwe renner voor Cofidis. De Franse wielerformatie heeft namelijk Alexis Renard weggeplukt bij Israel Start-Up Nation. De Fransman tekende een contract voor twee seizoenen.

Alexis Renard staat bekend als een jong Frans talent en een Franse ploeg zoals Cofidis wil zo'n renner dan uiteraard graag binnenhalen. Het is Cofidis ook gelukt, want Renard tekende een contract voor twee seizoenen.

Cofidis maakte zelf het nieuws bekend. Renard komt over van Israel Start-Up Nation, waar hij de voorbije jaren aan de slag was. Dit jaar eindigde Renard onder meer op de derde plaats in het algemeen klassement van de Ronde van Wallonië.