Bernal verloor kostbare tijd in Vuelta: "Een klein foutje gemaakt"

Ineos Grenadiers nam het initiatief in het slot van de etappe van donderdag, maar dat leverde uiteindelijk niks op.

Egan Bernal eindigde donderdag op de zevende stek in de Vuelta. Hij verloor wat tijd op Primoz Roglic. “Het was echt een ontzettend lastige etappe, al van bij de start. Het was erg winderig en daarom zeer nerveus. Als de mogelijkheid zich voordoet om te winnen, moet je er voor gaan”, zei Bernal achteraf.

In de klassering staat Bernal nu vijfde, op 41 seconden van Roglic. “We wilden in een goede positie beginnen aan de klim. We gingen heel erg hard en we konden het tempo van Jhonatan Narváez nauwelijks volgen. We hebben misschien wel een klein foutje gemaakt, maar ik ben natuurlijk wel blij met het resultaat”, aldus Bernal.