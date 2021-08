Dat ging snel: Valverde reeds geopereerd aan zijn sleutelbeen

Een dag na zijn val en opgave in de Ronde van Spanje, is Alejandro Valverde al geopereerd aan zijn sleutelbeen.

Valverde was op zijn 41 al toe aan zijn 15e Vuelta en voor de eerste keer sinds zijn eerste Vuelta in 2002 zal hij de finish niet halen na een valpartij. Met tranen in de ogen moest hij de strijd staken vrijdag.

Valverde is zaterdag al geopereerd aan de breuk in zijn rechtersleutelbeen en zijn ploeg Movistar meldt dat de ingreep zonder complicaties is uitgevoerd.

Hoe lang de ouderdomsdeken buiten strijd zal zijn, is nog niet duidelijk. Mogelijk was het de laatste Ronde van Spanje voor Valverde, die nog geen beslissing heeft genomen over wat hij volgend seizoen zal doen. In 2009 won hij de ronde van zijn land nog.