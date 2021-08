Jakobsen pakt opnieuw twee etappes in Vuelta: "Blijft speciaal"

De wederopstanding van Fabio Jakobsen verloopt geheel volgens plan met een nieuwe ritoverwinning in de Ronde van Spanje.

In de achtste etappe was Jakobsen sneller dan onder meer Dainese en Philipsen. "De ploegmaats joegen de snelheid goed de hoogte in tijdens de laatste kilometers. Ik was hen even kwijt maar kon me nog goed positioneren. Uiteindelijk was ik gewoon de snelste denk ik", klinkt het in het flashinterview achteraf bij de Nederlander.

Met een mogelijkheid op waaiers en een hectische finale, moest Jakobsen zeer alert zijn in het slot van de etappe. "Het was een lastige finish, maar mijn timing was perfect deze keer waardoor ik vol door kon gaan tot aan de finish."

Twee jaar geleden was Jakobsen er ook bij in de Vuelta en toen won hij ook 2 etappes. "Toch blijft het speciaal, elke keer ik win. Ik wil het team bedanken en ook Patrick Lefevere, die momenteel even op bezoek is", besluit Jakobsen.