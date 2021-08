Caruso rondt fantastische solo af en wint nu ook etappe in Vuelta: "Jammer van Landa"

Met bijna 70 kilometer nog te gaan zette Damiano Caruso aan om de negende etappe van de Vuelta te winnen.

De Italiaan ging op 70 kilometer van het einde in de aanval. Niemand kon hem nog bijbenen. “Toen INEOS het tempo opvoerde halverwege de etappe, wist ik dat het lastig ging worden”, zegt Caruso.

Dat was het moment voor Caruso om te beslissen. “Voordat ze terugkwamen, wilde ik aanvallen. Ik had niet verwacht dat ik zoveel tijd zou krijgen van ze. Ik kan echt niet geloven dat ik dit gevoel opnieuw mag beleven na mijn etappewinst in de Giro. Dit is geweldig.'

Het werd uiteindelijk meter per meter aftellen. “De laatste klim was zo ongelooflijk lang. Ik probeerde me volledig te focussen op mijn eigen tempo. Slechts in de laatste twee kilometer dacht ik dat ik kon winnen. Jammer dat Landa veel tijd heeft verloren, ik hoorde iets erover op de radio, het was een hele zware rit.”