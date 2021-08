Fabio Jakobsen kan rustdag goed gebruiken ondanks twee ritzeges: "Bed, uurtje fietsen en bed"

Fabio Jakobsen heeft afgezien in de bergetappes. Dat was gisteren ook het geval. Om zijn groene trui te pakken moet hij er echter door.

De etappe van zondag was geen gemakkelijke opdracht. “Dagen zoals deze doen veel pijn, het is lang en zwaar”, zei Jakobsen bij Eurosport na de etappe van gisteren. “Ik denk dat het zo zit: als je de snelste sprinter bent, ben je bergop de langzaamste. Zo zat het in ieder geval bij mij in deze etappe.”

Jakobsen kon zijn ploegmaten heel hard gebruiken in deze rit. “Zonder hen had ik hier niet gestaan. Bergop zijn ze bij me gebleven, beschermden ze me en in de afdalingen en op het vlakke konden we tijd goedmaken. Uiteindelijk hielden we genoeg tijd over.”

De groene trui pakken blijft het doel. “Ik voel me moe, maar de benen draaien nog steeds en ik hoop dat dat nog twee weken zo blijft. Wat ik op de rustdag ga doen? In bed liggen, één uurtje losfietsen en dan weer terug naar bed.”