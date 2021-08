Spaanse sprinter keert op 32ste nog terug naar hoogste niveau en tekent voor twee jaar bij Trek-Segafredo

Het zijn niet altijd de jonge veulens die nog een stap hogerop zetten. Trek-Segafredo ziet in Spanjaard Jon Aberasturi ook wel wat. Aberasturi is 32 en rijdt al enkele jaren niet meer op wat nu gekend is als de WorldTour. De volgende jaren zal dat dus wel het geval zijn.

Jon Aberasturi koerst in 2013 bij Euskaltel-Euskadi wel op het hoogste niveau. Na het verdwijnen van de ploeg reed hij zelfs op continentaal niveau. Bij Caja Rural zette hij de stap naar het procontinentale niveau. Hij is nu bezig aan zijn derde seizoen bij het team dat steevast meedoet aan de Vuelta.

ELK JAAR MINSTENS 1 ZEGE

Aberasturi is momenteel ook zelf actief in de Vuelta. Ondanks dat hij geen deel uitmaakte van een topploeg, toonde hij de voorbije jaren bij momenten toch zijn snelheid in de sprints. Elk jaar is hij wel goed voor één of meerdere overwinningen. Zo was hij dit jaar de snelste in de derde rit van de Ronde van Slovenië.

Bij Trek-Segafredo kunnen ze hem wel gebruiken en dus hebben ze hem vastgelegd voor twee seizoenen. "Ik had een sterk verlangen om terug te keren naar de ProTour", zegt de Bask over zijn overstap. "Iedereen met wie ik praatte, gaf me een goede indruk over Trek-Segafredo. Ik zal helpen om overwinningen te behalen door andere sprinters te lanceren, maar zal ook mijn eigen kansen krijgen."