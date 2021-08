Romain Bardet pakt zege in veertiende etappe van de Vuelta

De veertiende etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Romain Bardet van Team DSM.

In de bergetappe naar Pico Villuercas had de Fransman op de slotklim 44 seconden voorsprong op Jesus Herrada en Jay Vine.

Het is voor Bardet de tweede zege van het seizoen. Hij won in juli ook al een rit in de Ronde van Burgos.

In de rangschikking blijft Eiking in de rode trui. Martin is tweede op 54 seconden, Roglic blijft derde, maar staat nu op 1:36. Hij wist wat tijd goed te maken.