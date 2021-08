Majka boekt eerste overwinning in vier jaar tijd in Vuelta: "Draag de zege op aan mijn overleden vader"

Rafal Majka won de vijftiende etappe van de Ronde van Spanje. Het was zijn eerste zege sinds de Vuelta van 2017.

In 2017 won Majka de veertiende etappe. "Het is speciaal", reageerde de Pool van UAE Emirates. "Soms probeer je het en lukt het niet en soms lukt het wel. Gemakkelijk is het alleszins niet om mee te gaan in de ontsnapping. Vandaag heb ik het van bij het begin tot het einde geprobeerd, ik heb op niemand gewacht en het lukte dan toch. Ik wilde de etappe winnen, dat alleen ging door mij hoofd."

Hij had nog een belangrijke boodschap. 'Ik draag deze zege op aan mijn twee kinderen en mijn team. Ik kende een moeilijk begin van het seizoen vanwege het overlijden van mijn vader. Het was geen makkelijke periode, maar ik ben nu zo blij en draag deze zege ook op aan hem."