Na Evenepoel is Aimé De Gendt dé man in de koersen in Overijse en Brussel: "Remco was net iets te sterk"

Remco Evenepoel drukte het meest zijn stempel in koersen in Overijse en Brussel. Aimé De Gendt mag zichzelf zeker beschouwen als de op één na beste renner als we de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic als één luik beschouwen. De Gendt werd tweede in Brussel.

De Gendt kon het aangepaste parcours wel appreciëren. "Op dit parcours komen de sterkste renners vanzelf boven drijven en dat stemt me tevreden, want in dit soort wedstrijden is het voor mij makkelijker om een goed resultaat te behalen. Net als vorige donderdag voelde ik me goed en ik was dan ook blij dat we met een groep sterke renners konden ontsnappen."

Ik las op mijn gps dat we linksaf moesten

Hét moment van de dag was natuurlijk het kruispunt waarbij een deel van de kopgroep verkeerd reed. "Alles verliep goed tot mijn medevluchters op 20 kilometer van de finish een verkeerde weg volgden. Ik wam net van op kop en las op mijn Bryton Rider 750 gps dat we linksaf moesten. Toen ik zag dat enkel Remco Evenepoel mijn spoor gevolgd had, wist ik dat ik me moest opmaken voor een grote inspanning."

Het werd vervolgens een duel tussen Evenepoel en De Gendt voor de overwinning. "Hij was net iets te sterk voor me, maar tegenover de achtervolgers hield ik goed stand." Zo werd het een tweede plaats voor De Gendt nadat hij al derde was geëindigd in de Druivenkoers.