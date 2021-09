Odd Christian Eiking is rode trui kwijt, maar geeft niet toe: "Er zijn nog wat etappes over"

Odd Christian Eiking rijdt vanaf morgen niet meer in de leiderstrui van de Vuelta. Die heeft Primoz Roglic weer beet.

Eiking kende geen goede dag, maar zakt in het klassement weg naar de elfde plaats. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert weerde zich, maar dat was niet goed genoeg.

Een valpartij in een afdeling betekende helemaal het einde van de rode droom. “Dit was het slechtst denkbare scenario”, zei Eiking achteraf. “Ik wilde graag tijd goedmaken in de afdaling, maar na de val was het onmogelijk om terug te komen.”

“Ik hoopte dat ik het tijdverlies kon beperken door aan de voet van de Lagos de Covadonga nog bij een deel van de favorieten te zitten. Het is een heel mooie week geweest, tot dusver is dit de beste wedstrijd van mijn loopbaan. Er zijn nog wat etappes over, waarin ik mezelf wil laten zien.”