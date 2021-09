Roglic laat nieuwe ritzege aan zijn neus voorbijgaan: "Dat was niet het plan"

Primoz Roglic heeft zich door Miguel Angel Lopez een ritzege in de Ronde van Spanje laten afpakken, al zitten ze daar bij Jumbo-Visma niet zo mee in.

De koers liep toch niet helemaal zoals ze het bij Jumbo-Visma wilden. “Roglic probeerde het, maar López was gewoon te sterk”, zei ploegleider Addy Engels meteen na afloop bij Eurosport.

Want de ritzege pakken was wel degelijk een doel op zich ook. “Het was niet het plan om López tijd te laten pakken, maar het was een goede dag”, klonk het. “De sterkste heeft hier gewonnen, dat weet ik zeker. Een jongen als hem probeer je niet te laten gaan, maar hij was gewoon de snelste.”

De eindzege ligt nu binnen handbereik. “Ik weet dat het cliché is, maar die bestaan ook niet voor niets: er kan nog van alles mis gaan. We moeten gewoon voorzichtig zijn en alert blijven, zo wijst het verleden uit. Ook in een rit als vrijdag kan er nog van alles gebeuren, en zaterdag is eveneens tricky. Het ziet er goed uit, maar we zijn er nog niet.”