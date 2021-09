Sep Vanmarcke niet te spreken over Vuelta: "Het gaat er veel egoïstischer aan toe dan enkele jaren geleden"

Sep Vanmarcke is vroeger dan gepland terug thuis van de Vuelta. Hij ging in 16 ritten maar liefst 4 keer tegen de vlakte. Het eindigde uiteindelijk op spoed.

Gelukkig vielen de blessures mee, al is er wel een keerzijde. “Het goede nieuws is dat ik volgens de scan van dinsdagavond niets brak. Het slechte nieuws is dat ik hier nooit de kans kreeg om een mogelijk ticket voor Leuven een zilveren randje te geven. Integendeel, door die valpartijen kreeg mijn eventueel ticket voor het WK een serieuze kras”, vertelt Vanmarcke aan Het Nieuwsblad.

Vroeger was de Vuelta volgens Vanmarcke een koers waar het allemaal ontspannen aan toe ging. “Elke dag wordt er keihard gekoerst, én gevallen. Voor mij was het een str***ronde. Ik zat blijkbaar overal waar ze tegen de grond sloegen. Het was niet één keer mijn eigen schuld.”

En zo worden collega’s vijanden. “Zowel voor als na de koers weigeren sommige ploegen gewoon normaal te doen en te praten. Het gaat er veel egoïstischer aan toe dan enkele jaren geleden. Er is ook veel meer stress in het peloton. Dat komt omdat ze veel dichter op elkaar rijden dan vroeger. Het verschil in kwaliteit tussen de kopmannen en de helpers is veel kleiner geworden. Waardoor de knechten veel minder snel moe worden en langer voorin blijven rijden.”