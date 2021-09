🎥 Tim Merlier schrijft vierde etappe van Benelux Tour op zijn naam

Er werd hard gekoerst op het nieuwe parcours van de Benelux Tour. In de laatste lokale ronde kon niemand nog weggeraken, waardoor het op een massasprint uitdraaide.

Daarin haalde Tim Merlier het voor Mads Pedersen en Danny Van Poppel. Peter Sagan werd vierde en feliciteerde Merlier uitvoerig.

Stefan Bissegger blijft leider in de Benelux Tour, maar ziet Kasper Asgreen wat dichterbij komen door bonificaties in de Gouden Kilometers.

šŸ“½ļø Relive the last km with a great final sprint of @MerlierTim from @AlpecinFenix. #BeneluxTour pic.twitter.com/0VvgUVwbzO