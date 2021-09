Cort Nielsen zegeviert in 19e etappe Ronde van Spanje en vervolledigt hattrick

De 19e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Magnus Cort Nielsen. De Deen was de beste in een sprint met 7. Het peloton kwam 18 seconden tekort om zelf voor de dagzege te sprinten.

De renners kregen een dagje van relatieve rust na twee loodzware bergetappes in Spanje. Al snel ontstond er een groep van 18 renners en leek het een gezapige dag te worden in het peloton, een typische overgangsetappe.

Maar enkele ploegen hadden toch andere plannen en deden hun stinkende best om de vlucht opnieuw bij te halen. Uiteindelijk raakten Bagioli, Craddock, Cort, Roux, Simmons, Kron en Rui Oliveira weg uit de grote groep om met een klein groepje weg te rijden.

Het peloton bleef rijden op het hobbbelige parcours in functie van onder andere Dainese en Trentin. Het verschil zakte snel onder de minuut maar het gat helemaal dichtrijden lukte niet. Met Lawson Craddock had Cort Nielsen nog een ploegmaat in de kopgroep zitten die zich helemaal te pletter reed voor de Deen.

En dat loonde voor EF Education Nippo want Cort Nielsen won met overmacht voor Rui Oliveira en Quinn Simmons. In het peloton werd de sprint een halve minuut later gewonnen dor Dainese.

Opvallend: het is al de derde ritzege voor Cort in deze Vuelta. In etappe 6 bleef hij Primoz Roglic net voor vanuit de vroege vlucht en in etappe 12 was hij de beste van een uitgedund peloton.