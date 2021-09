Fabio Jakobsen komt met opvallend berichtje op sociale media na rit in Vuelta

De koninginnenrit van de Vuelta was een ware calvarietocht voor de Nederlandse spurter. Om de tijdslimiet te halen moest hij diep gaan.

Jakobsen kwam op meer dan veertig minuten achterstand op ritwinnaar Miguel angel Lopez binnen, met vier ploegmakkers bij hem.

“Ik wil iedereen in de gruppetto en vooral mijn teamgenoten bedanken voor hun inspanningen vandaag”, laat Jakobsen op Twitter horen. “Zonder hen had ik de tijdslimiet nooit gehaald.”

