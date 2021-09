Wout van Aert panikeert na zege van Tim Merlier in Benelux Tour

Tim Merlier heeft na zijn zege donderdag in de Benelux Tour negen overwinningen dit seizoen achter zijn naam staan.

Negen zeges, dat zijn er evenveel als Cavendish en Roglic. Met twaalf stuks doet enkel Pogacar het beter. Wout van Aert heeft er ‘maar’ acht achter zijn naam staan. “Wout heeft al geïnformeerd”, vertelt Merlier aan HLN. “Hij wilde weten welke koersen ik nog rijd. ‘Shit, je gaat nog meer winnen dan ik’, zei hij. Goed dat hij al wat in paniek is.”

Merlier mag dan meer gewonnen hebben, met Gent-Wevelgem, het BK en de Champs Elysées zijn de ritzeges van Wout van Aert wel van een ander kaliber.

Kunnen de twee tegen elkaar strijden op het WK voor nog een extra zege? “Ik heb de bondscoach nog niet gehoord over het WK, dus ik denk dat het njet zal zijn. Wout heeft me ook niet meegevraagd op stage. Ik heb gezien wie mee was dus één van die mannen zal straks wel bij hem op de kamer slapen.”