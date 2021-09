Youngster Jordi Meeus denkt al aan volgend doel: "En de ploeg zegde toe"

Jordi Meeus is voor het eerst in zijn carrière prof en in de Vuelta heeft hij laten zien dat hij een perfecte topper kan worden als spurtbom.

Vorige week werd Meeus tweede in de sprint in Santa Cruz. Nu staat de aandacht op het uitrijden van de Vuelta. “In principe is het te lastig om vrijdag nog een sprint te krijgen. In het begin van de etappe is het bergachtig, maar daarna is het relatief vlak. Ik heb meestal snel in de gaten wanneer het peloton voor een massaspurt kiest. Indien ik zonder al te veel moeite in de vlucht van de dag raak, waag ik het erop”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Voor een eerste ronde is de Vuelta nu al geslaagd voor Meeus. Maar hij heeft nog doelen voor dit seizoen voor ogen. Zou wou hij meedoen aan Parijs-Roubaix.

“Op mijn vraag en de ploeg zegde toe. Ik wil daar ervaring opdoen, maar ook kijken hoever ik nu sta. Ik ben benieuwd hoe ik uit deze Vuelta kom. Sommigen zeggen dat je meer power hebt en minder snel moe wordt: dan denk ik dat de toekomst mooi oogt.”