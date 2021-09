Champoussin verrassende winnaar in Vuelta. Roglic niet bedreigd, relletje rond opgever Lopez

Clément Champoussin is de verrassende winnaar van de 20e etappe in de Ronde van Spanje. De vluchter werd eerst nog overruled door de favorieten maar kwam toch nog terug in hun spoor.

Een vlucht met onder meer Moniquet, De Tier, Bardet, Storer, Calmejane en Gibbons kreeg heel veel vrijheid van het peloton in de eerste helft van de 20e etappe maar het venijn van de etappe zat in de tweede helft van de dag.

Oorlog bij de favorieten

Op de Alto de Mougas, een klim van eerste categorie, spatte het vooral bij de favorieten helemaal uit elkaar. Tot ieders verrassing moest nummer drie uit het klassement Miguel Angel Lopez passen vooraan. Ook beste jongere Egan Bernal kon niet volgen en moest laten begaan. Zowel Movistar als Ineos hadden met Mas en Adam Yates nog wel een mannetje in de voorlinie.

Op die col van eerste categorie verzekerde Storer zich van de bergtrui in deze Vuelta. De afzink nam de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons voor zijn rekening. In de vallei had de renner van UAE al ruim een halve minuut bijeen gesneld. Gibbons begon aan de slotklim van 10 kilometer met 1'45" voorsprong op de groep der favorieten.

Lopez

Uit het zicht van de camera's werd er gewag gemaakt van een woedende Miguel Angel Lopez die voet aan grond gezet had om een nog onverklaarbare reden. De Colombiaan zou niet tevreden zijn geweest met de manier waarop de etappe verliep, zowel voor hem persoonlijk als op tactisch vlak. Een tiental kilometer later meldden de officiële kanalen dat Superman Lopez ook definitief afgestapt was. Een einde in minuur voor de renner van Movistar die voor de etappe nog op plek drie stond.

Slotklim

De andere renners lieten het niet aan hun hart komen en snelden verder richting Gibbons. Adam Yates opende de debatten in een ultieme poging om nog op het podium te komen maar werd meteen gecounterd door Roglic die Mas en Haig in het wiel mee kreeg.

In dde laatste vier kilometer werd Gibbons ingerekend maar niet achtergelaten door de favorieten. De Zuid-Afrikaan probeerde zelfs nog eens aan te zetten maar werd meteen op de hielen gezeten door Roglic.

Vanuit de achtergrond kwam ook nog Champoussin bij de favorieten en die mocht wel meteen doorstomen van de grote tenoren. Met wijd opengesperde mond boekte de Fransman cmpleet onverwacht zijn eerste zege van zijn carrière. Roglic werd tweede en blijft leider, Yates derde.

In het algemene klassement blijft Mas de eerste achtervolger van Primoz Roglic. De derde stek wordt nu ingenomen door Jack Haig. Zondag staat er nog een tijdrit gepland op de slotdag.