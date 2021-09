VOORBESCHOUWING: Nederlandse dames moeten het nu wel doen in wegrit en Van Vleuten is grootste kanshebster

Druk op de schouders van de Nederlandse dames in de EK-wegrit. Annemiek van Vleuten start als titelverdedigster en maakt een goede kans om zichzelf op te volgen. Nederland heeft ook nog andere ijzers in het vuur. Falen is uit den boze, want in de tijdrit was het 'slechts' zilver voor Oranje.

In de voorbije EK's had Nederland telkens al goud gepakt in de tijdrit toen het de wegrit aanvatte. Dat is nu anders. Om zijn status als oppermachtige wielernatie bij de vrouwen eer aan te doen, zou de oranje armada toch echt de titel moeten pakken in de wegrit. Zoals zo vaak kan dat op verschillende manieren en met verschillende rensters.

Het parcours in Trento is niet van de poes. Door de beklimming naar Pozo gaat het eigenlijk constant op en af. Het profiel van deze wedstrijd lijkt vooral aan te leunen bij de kwaliteiten van huidig Europees kampioene Annemiek van Vleuten. Ze was ook op de Olympische Spelen de beste Nederlandse. De logica zou zijn dat haar kaart wordt getrokken.

© photonews

Ook Marianne Vos moet zeker niet afgeschreven worden. Zij heeft ook een prima eindschot in de benen. De finish ligt echter wel aardig wat kilometers na de laatste passage in Povo. Als Vos er dan nog niet is afgereden of in de afdaling kan terugkeren, kan ze ook nog altijd haar snelle benen in de sprint aanspreken. Ook Demi Vollering kan een lastige koers overleven en het dan afmaken in de sprint.

Bij de tegenstand voor Oranje denken we aan gevestigde waarden als Niewiadoma en Longo Borghini. Dames die ook kunnen uitpakken met een stevige versnelling en ook al op heel wat ervaring kunnen rekenen. Op het vorige EK stonden zowel Longo Borghini als Niewiadoma op het podium. Zij lijken opnieuw de rensters te zijn die Nederland het meeste pijn kunnen doen.

© photonews

Ondertussen heeft Lotte Kopecky zoveel progressie gemaakt dat ook zij met ambitie naar zo'n kampioenschap kan trekken. Het is voor haar ook een kwestie van overleven op de lastigste stroken. In een paar grote koersen liep dat door pech al eens mis, maar Kopecky is er zeker toe in staat, bewees ze ook op de Spelen. Het is niet uitgesloten dat Kopecky straks spurt voor een podiumplaats.

ONZE STERREN VOOR HET EK OP DE WEG BIJ DE VROUWEN:

*** Annemiek van Vleuten

** Elisa Longo Borghini - Katarzyna Niewiadoma - Demi Vollering - Marianne Vos

* Lisa Brennauer - Lotte Kopecky - Juliette Labous - Liane Lippert - Marlen Reusser