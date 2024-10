Lotte Kopecky ondervindt de keerzijde van haar succes: "Mijn lot voor de komende jaren"

Lotte Kopecky heeft op het WK baanwielrennen in Denemarken twee keer zilver gepakt. Na zilver in de afvallingskoers pakte ze ook zilver in de puntenkoers.

Op het WK baanwielrennen verdedigde Lotte Kopecky zowel in de afvallingskoers als in de puntenkoers haar wereldtitel. Ze kon die dus twee keer niet met succes verdedigen, want ze moest telkens tevreden zijn met zilver.

In de afvallingskoers verloor Kopecky nipt de sprint, in de puntenkoers had ze het moeilijker. De concurrentie keek tijdens de puntenkoers vooral naar Kopecky en gaf haar bijzonder weinig ruimte om iets te doen.

"Rijd ik weg, krijg ik heel weinig ruimte. Rijden anderen weg, dan krijgen zij wel vaak ruimte", zegt Kopecky bij HLN. "Ik vrees dat het wellicht mijn lot zal zijn voor de komende jaren." De concurrentie weet natuurlijk ook hoe succesvol Kopecky al is geweest.

Geen kers op de taart voor Kopecky

Na een prachtig seizoen kon Kopecky niet afsluiten met een nieuwe wereldtitel op de baan. Al pakte ze wel nog altijd twee keer zilver, goed voor de helft van de Belgische medailles op het WK baanwielrennen.

"Dat is ook niet vanzelfsprekend. Het is fijn dat ik na mijn seizoen nog altijd een goed gevoel op de fiets had. Dat was ook te zien aan het resultaat." Nu is het voor Kopecky ook echt tijd voor vakantie.