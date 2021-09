Ex-profrenner vlucht weg na botsing met Porsche op rotonde: boete en rijverbod van enkele maanden

Zico Waeytens moet een boete van 2.500 euro betalen en hij heeft daarnaast ook een rijverbod gekregen voor 3,5 maanden. De renner was namelijk gevlucht nadat hij met zijn Porsche was gebotst op een rotonde.

Zico Waeytens is verdoordeeld door de politierechtbank in Kortrijk. De Belgische ex-profrenner had namelijk met zijn Porsche gebotst op de rotonde, maar daarna zette hij het op een lopen. Via getuigen is politie uiteindelijk bij Waeytens uitgekomen.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de politierechtbank Waeytens veroordeeld tot een boete van 2.500 euro en een rijverbod van 3,5 maanden. Hij moet ook eerst slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen en medische en psychologische proeven afleggen voor hij opnieuw op de baan mag. Waeytens is sinds 2019 geen profrenner meer.