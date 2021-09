Patrick Lefevere kent tactiek voor WK: "Wout vs de rest" en "Remco kan Wout zo in een zetel zetten"

Zelfs tijdens het WK wielrennen, waar de merkenteams niet veel te zeggen hebben, wordt er nog steeds aandachtig geluisterd wanneer Patrick Lefevere. Ook net na het WK tijdrijden.

Geen gouden medaille voor een Belg in het WK tijdrijden. Van Aert kwam 5 tellen tekort en behaalde zilver, Remco Evenepoel mag een bronzen medaille opspelden.

Teleurstelling voor de belgen, maar volgende week komt er met de wegrit nog een kans om die felbegeerde regenboogtrui te winnen.

Radio 1 ging te rade bij Deceuninck-Quick.Step ploegmanager Patrick Lefevere over de tactiek van de Belgen voor de wegrit. "Het zal Wout tegen de rest zijn, of de Belgen tegen de rest als je het zo wil formuleren", klinkt het bij Lefevere.

Hij ziet ook een heel belangrijke rol weggelegd voor zijn poulain Remco Evenepoel/ "Remco kan in een vroegere ontsnapping meegaan en als Remco alleen kan doorknallen, haal hem dan maar eens in...", weet hij.

"Maar, dan moet hij ook effectief alleen zijn want met een renner als Colbrelli in je wiel moet je niet doorrijden. Ik denk wel dat Remco er zo voor kan zorgen dat Wout in een zetel zit. Dat het moeilijk zal worden? Ja, maar moeilijk gaat ook!", besluit Lefevere overtuigd.