16-jarige Febe Jooris al top 10 op WK en doet zo wat op EK net niet lukte: "In de voetsporen van Lotte Kopecky"

Als 16-jarige is Febe Jooris als eerstejaarsjunior goed voor de top tien op het WK. Zelfs Lotte Kopecky kon dat niet zeggen: zij werd in 2012 elfde op het WK tijdrijden bij de junioren. Dan ligt de prestatie van Jooris op het WK tijdrijden van dit jaar in dezelfde lijn.

Een knappe top tien dus voor Jooris. "Stiekem had ik er wel op gehoopt. Op het EK viel ik er net buiten, in het WK in eigen land wilde ik beter doen. Ik ben wel heel blij met mijn negende plaats." Wat opviel: de top drie - met Ivanchenko, Bäckstedt en Niedermeier - stak ruim boven de rest uit. "Ik had ook niet anders verwacht. Ik denk dat wij iets rustiger opbouwen, dat zie je bijvoorbeeld bij een Lotte Kopecky."

Die naam is nu het grote voorbeeld voor de meisjes in ons land. "Vroeger was zij ook niet iemand die meespeelde voor de top en kijk nu. Als je als Belgische in de voetsporen van zo iemand kan treden, denk ik dat je heel tevreden mag zijn. Je hebt er veel die meteen willen meedoen aan de top bij de beloften. Ik heb daar niet voor gekozen."

NA JOORIS KWAMEN NOG GROTE NAMEN

Dacht Jooris na het afwerken van haar tijdrit ook dat het top tien ging worden? "Neen, eigenlijk niet. De tien die achter mij kwamen, waren serieuze namen. Aangezien zij achter mij kwamen, wil dat toch zeggen dat ze op het EK ook bij de top tien zaten. Ik had gehoopt op de top tien, maar dacht niet dat ik die ging halen. Ik was wel heel blij toen ik zag dat ze niet allemaal onder mijn tijd doken."

Ze had zelfs nog hoger kunnen eindigen. "Ik eindig drie seconden achter op de achtste, da's bijna niets. Dat is ergens iets laten liggen hebben. Juist voor we de stad Brugge in draaiden, zat ik naast de weg, tegen het borduurtje aan. Ik kon daar niet echt mijn lijnen goed behouden, maar dat zijn werkpunten."