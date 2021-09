Cian Uijtdebroeks krijgt heel wat krediet bij Bora-Hansgrohe: "Ooit ronderenner worden"

Vanaf 1 januari gaat Cian Uijtdebroeks aan de slag als prof bij Bora-Hansgrohe. Een grote stap, maar hij krijgt de nodige tijd om zich te ontwikkelen.

Cian Uijtdebroeks wordt bij Bora-Hansgrohe niet zomaar voor de leeuwen gegooid. “Er is geen druk. Ik krijg van de ploeg drie jaar om in alle rust te groeien”, vertelt de renner aan GVA.

Het wordt een grote stap in het onbekende. “Ik ben heel benieuwd waar ik nu sta tegenover de profs. Ik hoop ooit een goede ronderenner te worden, maar voorlopig is dat nog een droom.”

Vaak wordt hij vergeleken met Remco Evenepoel. “Remco is een supertalent. Sommige mensen zeggen dat ook over mij, maar dat ga ik pas durven beamen wanneer blijkt dat ik ook bij de profs goed presteer. Wat je bij de juniores doet, dat is de speeltuin.”