Eddy Merckx ziet probleem in Belgische selectie: "Evenepoel moet je eigenlijk niet meenemen"

Zondag wordt de wegrit op het WK in ons land gereden, maar Eddy Merckx ziet toch een probleem in de selectie.

Dat Wout van Aert kopman is in de selectie van de Belgische ploeg, is voor Eddy Merckx een logische keuze. Met Stuyven ziet hij een andere sterke renner. Al zijn er naast de Belgen ook nog heel wat andere landen met kandidaat-winnaars.

De keuze voor één kopman is volgens Eddy Merckx de juiste. “Op dit moment wel, maar dat moet zeker niet altijd. Als er vooraf twee renners bovenuit steken, kan je die tweede moeilijk thuislaten”, vertelt Merckx aan Het Nieuwsblad.

Maar dan duikt er wel een probleem op. “Als er echt maar één kopman is, moet je Evenepoel eigenlijk niet meenemen. Hij rijdt vooral voor zichzelf, dat hebben we gezien op de Olympische Spelen.”