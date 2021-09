Ivanchenko verslaat Zoe Bäckstedt - dochter van - om het goud bij meisjes junioren, Febe Jooris haalt top tien

Het is aan de junioren op het WK tijdrijden, met eerst de meisjes aan zet. Zoe Bäckstedt en Ivanchenko maakten er een beklijvend duel van voor de wereldtitel. De dochter van de voormalige wielrenner moest zich uiteindelijk tevreden stellen met zilver. De Belgische Jooris haalde de top tien.

Marith Vanhove was de eerste Belgische die van het startpodium in Knokke-Heist reed: net als haar collega's moest ze 19 kilometer lang alles geven tegen de klok. Vanhove deed er 27 minuten en 50 seconden over. Haar landgenote Febe Jooris deed het ook erg verdienstelijk en zelfs nog een tikkeltje beter. Bij haar aankomst in Brugge zette Jooris de derde tijd neer, er moesten dan nog tien rensters hun tijdrit beëindigen.

In de tussentijd had de Nederlandse Anna van der Meijden een richttijd neergezet, maar haar tijd werd bij het tussenpunt al weggeblazen door Zoe Bäckstedt. De enige die het eerste deel van de WK-tijdrit nog sneller afwerkte, was Alena Ivanchenko. Zij dook daar nog twee seconden onder de chrono van Bäckstedt.

IVANCHENKO BREIDT VOORSPRONG NOG UIT

De Britse was ook aan de finish een flink stuk sneller van Van der Meijden. Van in de hot seat was het voor Bäckstedt dan nog wachten op de eindtijd van Ivanchenko. De Russische deelde haar tijdrit perfect in en breidde haar voorsprong nog uit naar tien seconden: het goud was voor haar! Bäckstedt moest het doen met zilver en Niedermaier behaalde brons. Febe Jooris eindigde op een negende pek.