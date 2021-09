Jasper Philipsen scoort hattrick: "Niet gedacht dat het een spurt zou worden"

Jasper Philipsen won dinsdag de GP Denain. Vrijdag won hij het Kampioenschap van Vlaanderen, zondag was hij de snelste in Frankfurt.

De drie overgebleven aanvallers werden in de laatste kilometer ingehaald door het peloton, zodat er toch nog een massasprint kwam. Die werd door Philipsen gewonnen.

“Het was een supercoole zege”, vertelde Philipsen net na de aankomst. “Het was een zware koers. Omdat er een grote kopgroep weg was, had ik eigenlijk een sprint niet meer verwacht. We hadden niet veel ploeggenoten meer over, dus was het lastig om te positioneren. Uiteindelijk vond ik toch het gat om te kunnen spurten voor de overwinning.”

In de laatste editie twee jaar geleden won ploegmaat Mathieu van der Poel. “We winnen hier nu twee keer na elkaar, heel mooi. Van der Poel zou hier in eerste instantie ook weer meedoen en hij had zeker de koers hard kunnen maken. Nu kwam het op de kasseien toch nog bij elkaar en kon ik sprinten naar de zege.”

Het seizoen zit er nog niet op voor Philipsen. “Ik rijd nog drie koersen en wil proberen mijn vorm zo goed mogelijk te houden. Ik hoop nog eens te winnen dit jaar.”