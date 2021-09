Marith Vanhove ging volle bak in alweer nieuw kampioenschap: "Drukke periode goed om conditie op af te stemmen"

Marith Vanhove amuseerde zich wel op het WK in eigen streek. Ze ging volle bak en kon zichzelf sowieso dus geen verwijten maken. Haar doelstelling haalde ze evenwel net niet. Dat mocht de pret niet drukken. Ook niet vergeten dat Vanhove van kampioenschap naar kampioenschap gaat.

"Ik heb bij de start mijn tempo proberen zoeken. Dat ging wel goed. Na twee kilometer viel mijn oortje uit. Ik heb er proberen niet te veel aan te denken. Dat ik iemand ging inhalen, had ik niet verwacht. Dat betekent ook wel dat je anderhalve minuut voor zit op die persoon. Het was ook leuk dat dit in het tweede deel was", deed Marith Vanhove het verhaal van haar tijdrit.

De renster uit Izegem haspelde de WK-tijdrit bij de dames junioren af in 27'50"82. "Qua tijd had ik mij geen doel gesteld. Ik wilde onder de dertiende plaats - mijn plek van op het EK - geraken. Nu was het een vlak parcours." Het lukte net niet: Vanhove werd zestiende. Nog steeds wel een uitslag waar ze mee kan thuiskomen. "Tijdrijden is niet echt mijn specialiteit. Ik denk dat dat eerder de sprint is en het explosieve werk."

In een tijdrit moet je sowieso volle bak gaan

Er liggen misschien meer mogelijkheden voor haar op de weg. "Het is niet omdat mijn voorkeur uitgaat naar de wegrit dat ik hier niet voluit ben gegaan. Als je geselecteerd wordt voor een wereldkampioenschap, in je eigen provincie dan nog, denk ik dat het voor zich spreekt dat je voluit gaat. In een tijdrit moet je sowieso volle bak gaan."

Marith Vanhove werd onlangs vicewereldkampioene op de scratch op de piste en Belgisch kampioene op de weg. Ze heeft dus al aardig wat bewezen. "Eind augustus was het EK op de piste, daarna het WK op de piste, dan het BK op de weg en nu nog het WK op de weg. En dat allemaal in anderhalve maand tijd. Het is een drukke periode, maar dat is ook wel goed om de conditie daarop af te stemmen."