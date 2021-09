Niet Belgen maar Denen vieren in WK-tijdrit voor junioren: Segaert sleept er brons uit en geen podium voor Uijtdebroeks

Met Alec Segaert en Cian Uijtdebroeks mocht België hopen op twee medailles bij de junioren in het tijdrijden, met liefst een gouden plak voor één van hen. Ten slotte waren zij de nummers 1 en 2 op het EK tijdrijden. Enkel Segaert zorgde voor een Belgische medaille, de Deen Wang pakte de titel.

Door de Europese titel van Segaert mocht ook Jonathan Vervenne meedoen op dit WK: hij was zelfs de eerste die van het startpodium mocht rijden. De volgende Belg aan zet was Cian Uijtdebroeks. Het toptalent kon het niet helemaal waarmaken, al waren er verzachtende omstandigheden: het vlakke parcours was in zijn nadeel en Uijtdebroeks kampte de voorbije dagen ook al met een spierletsel.

Toen de tijdrit van Uijtdebroeks er op zat, wist hij al dat hij geen medaille zou pakken. Een ontgoocheling toch wel. De Deen Gustav Wang was dan al naar een tijd van 25'37"42, liefst 41 seconden sneller dan Uijtdebroeks. Alle hoop rustte voor België nu op de schouders van Alec Segaert, die als laatste vertrok in Knokke-Heist.

SEGAERT STRIJDT TOT EINDE VOOR ZIJN MEDAILLE

Bij het tussenpunt in Oostkerke zou Segaert ook pas de vierde beste tijd neer te zetten, op 18 seconden van Wang. De wereldtitel leek dan al gaan vliegen. Een medaille kon wel nog, daarvoor moest Segaert vier seconden goedmaken voor zilver en twee voor brons.

Het was vervolgens nagelbijten tot de finish van Segaert. Aan de tijden van Wang of de Brit Tarling geraakte hij niet. Segaert voorkwam wel dat het 1 en 3 werd voor Denemarken: de strijd om brons met Bevort beslechtte de Europese kampioen tijdrijden in zijn voordeel. Toch nog een podiumplek dus voor België en Segaert, de Denen hebben wel weer een wereldkampioen met Gustav Wang.