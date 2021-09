Onverwachte WK-deelnemer Vervenne is bij beste 15 en verklaart grote verschillen: "Een heel speciaal gevoel"

Jonathan Vervenne had zelf ook niet verwacht naar het WK te gaan. 'Nu ik start, kan ik maar beter top 15 rijden', moet de 18-jarige renner gedacht hebben. België haalde dan wel geen goud, maar bewees wel zijn sterkte in de breedte.

Vervenne prijkte zelfs helemaal bovenaan de startlijst: hij was de eerste vertrekker. "Het was natuurlijk een heel speciaal gevoel op dat moment. Als eerste starten in een WK in eigen land, dat maak je niet elk jaar mee. Het was wel een beetje een nadeel, je hebt geen mikpunt. De renner die na mij startte, kreeg mij op het einde toch wel goed in het vizier."

Door de Europese tijdrittitel van Alec Segaert mocht ook Vervenne meedoen aan het WK tijdrijden bij de junioren. "Voor het EK wist ik zelfs niet dat er bij een Belgische overwinning een derde man meeging naar het WK. Toen bondscoach Carlo Bomans mij opbelde, was ik superblij dat ik mee mocht. Sindsdien heb ik mij specifiek voorbereid op de WK-tijdrit."

Ik wist niet goed wat ik moest verwachten

Had Vervenne een plannetje in zijn achterhoofd? "Ik heb geprobeerd in de eerste en laatste twee kilometer iets harder te rijden. Ik wist zelf niet goed wat ik moest verwachten. Dit is mijn eerste tijdrit met een internationaal deelnemersveld. Ik wist niet hoe de jongens uit andere landen zich gingen verhouden tussen mij, Alec en Cian. Ik denk dat ik zeker tevreden mag zijn."

Het is in de tijdritten op dit WK gebleken dat er op het einde nog wel wat kon gebeuren. "Van de andere categorieën hebben we doorgekregen dat er nog wel redelijk wat tijdsverschillen waren in de laatste drie kilometer. Het was natuurlijk zwaar. Ik denk dat de meesten de wattages die ze voor ogen hadden niet gehaald hebben, door de hoge cadans en het beperkt verzet. De hartslag lag constant heel hoog."

De bij momenten aanzienlijke verschillen in deze tijdritten hebben ook wat met de omloop te maken. "In deze tijdrit zitten er heel weinig bochten. Op die lange tussenstukken kunnen er echt wel grote verschillen gemaakt worden. In de bochten ligt de snelheid bij alle renners hetzelfde, maar er liggen er niet zoveel op dit parcours."