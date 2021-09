Ook Intermarché-Wanty-Gobert heeft selectie rond voor GP Denain: 4 landgenoten in de selectie

Vier landgenoten moeten Intermarché-Wanty-Gobert mee aan een overwinning helpen in de GP Denain. Zo zijn onder meer Aimé De Gendt, Baptiste Planckaert, Quinten Hermans en Ludwig De Winter van de partij.

Daarnaast rekent de Belgische wielerploeg ook op twee Nederlanders en een Fransman. De vier Belgen krijgen in de GP Denain namelijk gezelschap van Taco van der Hoorn, Wesley Kreder en de Franse Théo Delacroix.

20.8km of cobble sections have to covered @GPDenainPDH 🤩



Our line up 👇

🇧🇪 @AimeDeGendt

🇧🇪 @DeWinterLudwig

🇫🇷 @TheoDelacr0ix

🇧🇪 @Quintenhermans

🇳🇱 @TacovanderHoorn

🇧🇪 Baptiste Planckaert

Read our preview 👉 https://t.co/yBGmVYG4Dt #GPDenain pic.twitter.com/G2hNBFxRMA