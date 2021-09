Segaert kan met medaille stap naar U23 en studies aanvatten: "Ik dacht onderweg niet dat ik nog brons ging halen"

Lotto Soudal en zijn studies staan Alec Segaert - ondanks zijn gouden droom tevreden met brons - te wachten. De bronzen medaillewinnaar op het WK tijdrijden voor junioren gaat voor de opleidingsploeg van Lotto rijden bij de U23 en begint binnenkort ook aan straffe studies.

Het werd dus brons voor Segaert, terwijl hij vooraf ongetwijfeld van een andere medaille had gedroomd. "Heel eerlijk, na een Europese titel denk je: "Het kan misschien wel een hele mooie dag worden, met de regenboogtrui." Ik merkte dat het niet zo super draaide als ik had gehoopt. Ik kon niet het vermogen leveren dat ik wilde leveren en had het mentaal lastig op die lange, rechte stukken."

Dat was dus niet zoals op het EK. "In Italië stond ik vroeger aan de start en had ik de beste tussentijd. Dat motiveert enorm. Toen zag je ook geen drie kilometer voor u uit. Toen heeft Serge Pauwels me echt vooruit geschreeuwd. Als je hoort dat het is om te winnen, kun je nog een tikkeltje meer."

De sfeer op het WK in België is geweldig

Op het WK was het omgekeerd: hij kreeg bij het tussenpunt te horen dat hij op achtervolgen was aangewezen. "Ik dacht onderweg niet dat ik nog brons ging halen, ik ben heel blij dat het toch gelukt is." Een medaille veroveren in eigen land is toch iets bijzonder. "De toeschouwers schreeuwden mij vooruit in de laatste kilometer. De sfeer in België is geweldig, ik hou wel van de druk."

Ook andere mensen hebben meegewerkt aan dit resultaat. "Dit is ook de medaille van mijn fantastische broer, die ook mijn coach is." Volgend jaar begint hij aan zijn U23-periode bij Lotto. "Ik wil geen stappen overslaan. Hopelijk kan ik prof worden als ik klaar ben." En hopelijk gaan ook zijn studies in Leuven goed. "Ik ga studeren voor burgerlijk ingenieur . Het is een moeilijke studie, maar ik kijk er naar uit."