Toont Jasper Philipsen ook zijn supervorm in de GP Denain? landgenoot verschijnt aan de start van de Franse eendagswedstrijd

Met de GP Denain staat vandaag een Franse koers op het programma. De grote sterren zijn er niet bij, want zij bereiden zich voor op de WK-wegrit. Wie wel van de partij is, is man in vorm Jasper Philipsen.

Philipsen won de voorbije weken onder meer twee ritten in de Vuelta, het Kampioenschap van Vlaanderen en Eschborn-Frankfurt. De ploegmaats van Philipsen vandaag zijn Van Keirsbulck, Bastiaens, Thwaites, Vermeersch, Krieger en Leysen.

