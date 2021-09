Uijtdebroeks gaf alles maar niet beloond met medaille: "Uiteraard beetje ontgoocheld, factoren in mijn nadeel"

Het is Cian Uijtdebroeks niet gelukt om de verhoopte WK-medaille binnen te halen. Het talent van Uijtdebroeks is al meermaals bewezen. Op het WK tijdrijden werd het niet zijn dag: op een vlak parcours kon hij zijn kwaliteiten onvoldoende uitspelen. En dan was er ook nog dat spierletsel.

De feiten zijn wel wat ze zijn: Uijtdebroeks werd zesde in het WK tijdrijden voor junioren. Een mooie ereplaats, maar geen medaille. "Uiteraard ben je wel een beetje ontgoocheld als je niet op het podium staat. Langs de andere kant: ik heb alles gegeven. Als je alles geeft in een tijdrit, heb je voor jezelf het maximale behaald."

Het EK - waar Uijtdebroeks naar zilver knalde in de tijdrit - en het WK waren moeilijk met mekaar te vergelijken. "Het EK was toch een beetje meer heuvelachtig. Op elk stuk dat omhoog loopt, heb ik een voordeel door mijn gewicht. Alles wat vlak is of naar beneden loopt, is in mijn nadeel."

WERELDKAMPIOEN EEN AERODYNAMICASPECIALIST

De wereldtitel ging naar Gustav Wang, een Deen. "Wang is een aerodynamicaspecialist. Bij mij moet daar nog aan gewerkt worden. Dat zijn allemaal dingen die in mijn nadeel hebben gespeeld, maar dat is niet erg, want er is ook nog tijd om daar aan te werken."

In hoeverre werd Uijtdebroeks gehinderd door het spierletsel dat hem de vorige dagen parten speelde? "In de wedstrijd zelf heb ik niet echt pijn gehad. Het was vooral in de dagen voordien dat ik het nog wel voelde opkomen. Ik had wel nog een beetje schrik om met mijn rechterbeen vol te duwen, dat was het been waar ik aan geblesseerd was."

GEEN TOPDAG

Samengevat: de omstandigheden zorgden er voor dat het niet de allerbeste Uijtdebroeks was op de wegen tussen Knokke-Heist en Brugge. "Het was niet mijn beste dag ooit, maar ik zag dat ik toch nog 390 Watt duwde. De mannen die 80 kilo wegen, moeten natuurlijk veel minder Watt per kilo trappen."