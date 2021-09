Vandaag staat de GP Denain op het programma: wie toont zich op de kasseien in de laatste 90 kilometer?

Het WK wielrennen is deze week volop aan de gang, maar ook in Frankrijk wordt nog gekoerst. Daar staat de GP Denain vandaag op het programma. In de laatste 90 kilometer moeten nog heel wat kasseien verteerd worden.

Het peloton rijdt in de GP Denain vandaag over een parcours van 200 kilometer. De start is om 11u30 en de renners krijgen heel wat kasseien te verwerken. Zo zijn er zes kasseistroken die twee keer gedaan moeten worden in de laatste 90 kilometer. Een kleine voorloper dus van Parijs-Roubaix, die binnen enkele weken op het programma staat. De grote kanonnen zijn echter afwezig, want die bereiden zich voor op de WK-wegrit. Wie haalt het nu de grote sterren er niet bij zijn? Deze namiddag komen we het te weten.