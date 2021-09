Wereldkampioen tijdrijden bij junioren probeert ook de cross uit: "Het is nu niet dat ik me ga meten met Van der Poel"

Kijk binnenkort in de cross ook uit voor het kopje van de nieuwe juniorenwereldkampioen tijdrijden Gustav Wang. De Deen ontpopte zich op het WK tijdrijden tot een echte snelheidsduivel en was bijna een seconde per kilometer sneller dan zijn voornaamste belager.

Wanneer begon hij te beseffen dat hij wereldkampioen was? "Het drong wel snel tot mij door. Alles ging volgens plan. Ik probeerde een goed tempo te trappen en dat vol te houden. Ik denk dat het goed was voor mij dat ik vroeg moest starten. Ik had geen weet van tijden van anderen en kon rijden zoals ik wou. Ik wist dat het een snel parcours was en ik probeerde een goede cadans te houden."

Voor de jeugd in het wielrennen is dit WK misschien nog wel meer een hoogtepunt dan voor de profs, gelet op hoe 2020 verlopen is. "Dit is het grootste event in lange tijd, door Covid. Vorig jaar was het WK afgelast. Het is geweldig om nu wel te kunnen meedoen. In het nationaal kampioenschap was ik niet op mijn best. Ik ben daar toch nog tweede kunnen eindigen en ben dan toch nog geselecteerd voor het WK."

Ik ga blijven focussen op het tijdrijden

Haast alle Deense renners zijn anno 2021 uitstekende tijdrijders. Hebben ze daar een soort tijdrijdersschool? "Neen, niet echt", moet Wang lachen. "Er zijn veel goede tijdrijders in Denemarken, we kunnen leren van elkaar." Wang ziet voor hem wel een toekomst liggen in het werk tegen de klok. Onlangs won hij ook een massasprint. "Ik had die dag goede benen, maar ben geen sprinter. Ik ga blijven focussen op het tijdrijden."

En Wang gaat zich dus ook aan een uitstapje wagen in het veldrijden. "Ik ga het misschien eens uitproberen dit seizoen. Ik zal dan wel zien of ik enkele uitslagen kan behalen. Het is nu niet dat ik me ga meten met Mathieu van der Poel en die andere grote mannen."