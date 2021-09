Mathieu van der Poel hoopt rol van betekenis te spelen: "De Belgen hebben de topfavoriet in hun rangen"

Hij stond er dan toch, Mathieu van der Poel, aan de start van het WK. "Ik hoop een rol van betekenis te kunnen spelen", zei hij voor aanvang van de koers in Antwerpen. Van der Poel blijft zich dus zeer voorzichtig uitdrukken. Topfavoriet is ook voor hem Wout van Aert.

Iedereen wilde aan de start in Antwerpen weten hoe het nu met Van der Poel gaat. "Het gaat beter en beter. Ik ben nog geen honderd procent, maar wel goed genoeg om aan de start te staan." Een WK in Vlaanderen, dat wilde hij niet missen. "Het is wel uniek. Dat is ook de reden waarom ik zo hard gewerkt heb om hier te kunnen zijn."

"Ik heb mij goed kunnen voorbereiden de laatste twee weken", vervolgt Van der Poel. "Uiteraard had ik liever een andere voorbereiding gehad. Het was vrij vervelend, maar ik ben blij dat ik hier aan de start kan geraken. Ik hoop een rol van betekenis te kunnen spelen." Hoe ziet de Nederlandse kopman de koers uitdraaien? "Er is veel mogelijk. Er zijn veel scenario's die zich kunnen afspelen, de koers moet altijd gereden worden."

OP INSTINCT KOERSEN

Hoe gaat Van der Poel daar dan mee om? "Ik koers vaak op instinct en ik ga vandaag hetzelfde kunnen doen. Het draait vooral om de benen nog te hebben na zo'n afstand. Het is sowieso al een slopend parcours. Ik denk wel dat de sterkste zal winnen." Bij de andere categorieën zagen we al eens een wisselend wedstrijdbeeld. "Bij ons is het net iets langer en zijn er net iets meer hellingen."

Het is dus echt wel een zware wedstrijd. "Ik denk dat het zeker lastig genoeg is om het verschil te maken." Wat is zijn blik op de andere landen? "Ik denk dat de Belgen de sleutel in handen hebben. Ze hebben toch de topfavoriet in hun rangen. Ik denk dat ze gaan proberen de koers te maken. Je hebt ook nog blokken als Italië en Denemarken, dat zijn misschien wel de gevaarlijkste landen."

VEEL KANSHEBBERS OP GOUD

De grootste namen uit het peloton die met de hellingen die op het programma staan wel raad meten, blijven Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe. Hoe gaat Van der Poel Van Aert en Alaphilippe van winst houden? " Als ik het zou weten, zou het makkelijk zijn. Ik verwacht niet alleen ons drie. Er kunnen heel veel renners kampioen worden."