Sagan herkent veel fans van hem en heeft kans om geschiedenis te schrijven: "WK in België is zeker speciaal"

Peter Sagan blijft populair. Fans komen voor hem naar de koers. Schrijft hij geschiedenis op het WK? Iedereen herinnert zich de drie wereldtitel van de Slovaak nog wel. Komt er daar in Vlaanderen een vierde bij? Dan is Sagan alleen recordhouder.

Stel je voor dat Sagan het net in Vlaanderen voor mekaar krijgt. "Ik ken Vlaanderen goed, ik heb al veel tijd gespendeerd in België. Het WK is altijd bijzonder, waar het ook plaatsvindt. In België is het zeker speciaal, want het is een echt wielerland. Er zijn ook veel fans om mij te steunen. Ik ben blij om hier te koersen."

De grote resultaten zijn voor Sagan dit jaar grotendeels achterwege gebleven. Dat zorgt er wel voor dat de druk bij anderen komt te liggen. "Of ik kan profiteren dat er vooral naar Van Aert gekeken wordt? Dat gaan we later zien", liet Sagan voor de start van het WK niet in zijn kaarten kijken.

TECHNISCH PARCOURS

Laat ons het dan eens over de WK-omloop hebben. "Het is een heel technisch parcours, over smalle wegen. Het is belangrijk om vooraan te koersen", weet Sagan. "Dat wil natuurlijk iedereen. Het gaat een dynamische koers worden, met veel actie."