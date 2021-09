Stuyven pijnlijk vierde in 'zijn' Leuven: "Op moment dat Alaphilippe wegreed, zei Wout dat hij niet de beste dag had"

"Pijnlijk", klonk het bij Jasper Stuyven zelf na zijn vierde plaats op het WK. In 'zijn' Leuven werd Stuyven opgezadeld met een kleine kater. In de finale moest hij de rol van afwerker plots overnemen van Van Aert en strandde de Leuvenaar op een zucht van het podium.

Misschien had de communicatie tussen de betere Belgen er vroeger moeten komen, dan was Stuyven mogelijk nog wat frisser geweest in de finale. "Op het moment dat Alaphilippe wegreed, zei Wout dat hij niet de beste dag had. Dat was ook niet echt een geschenk voor mij, want ik had hier en daar al een brandje moeten blussen."

Stuyven kon nog wel sprinten voor zilver en brons, maar meoest de duimen leggen voor Van Baarle en Valgren. "Het was voor alle drie meer kruipen naar de meet. Ik trek aan het kortste eind en da's gewoon pijnlijk. Ik had maar al te graag een medaille gepakt." Het was zoeken naar een lichtpuntje. "Het is iets om ons aan op te trekken dat we collectief goed reden."

Het is duidelijk dat de beste gewonnen heeft

Stuyven zei het wel, maar de ontgoocheling viel logischerwijs van zijn gezicht af te lezen. Hoe had hij voorts de wedstrijd ervaren? "Ik heb ondervonden wat ik zelf over het parcours gehoord had. We hadden gedacht dat de Fransen er een zware wedstrijd van gingen maken. Het is duidelijk dat de beste gewonnen heeft."