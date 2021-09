Werk van sterke Evenepoel niet beloond: "Jammer dat Wout net dat tikkeltje mist, je kunt hem niets verwijten"

Remco Evenepoel reed een sterk WK. Voorbeeldig ook, perfect zijn rol uitgevoerd. Het was aan Van Aert om het nadien af te maken, dat lukte echter niet. Ook Evenepoel vond het uiteraard spijtig dat België niet de regenboogtrui of op zijn minstens een medaille kon veroveren.

"Het is zuur, maar we wisten dat het niet gemakkelijk ging zijn", was Evenepoel realistisch. "We wisten dat er gevaarlijke klanten waren en wie er sowieso mee ging zijn. Wie mee was in die kopgroep, dat waren allemaal mannen die konden meedoen. Dat was de groep waarvan iedereen verwachtte dat die weg ging rijden.

Op dat moment was er voor het Belgisch team nog geen vuiltje aan de lucht. "We waren een perfecte koers aan het rijden, want we waren mee met drie jongens. Op het einde spreken de benen. De mijne waren leeg, waarschijnlijk die van Jasper Stuyven en Wout van Aert ook. Zo'n parcours liegt niet. Als je solo binnenkomt, ben je de beste."

FRANSEN AL IN ACTIE VOOR DE SMEYSBERG

"Ik denk dat de Fransen één plan hadden: Wout eraf rijden. Nog voor de Smeysberg begonnen ze er al aan", staat Evenepoel stil bij het feit dat de koers vroeg opengebroken werd. "Wij gingen zeker niet openbreken. Als de andere ploegen eraan beginnen, dan moeten we mee. Dat was op voorhand afgesproken dat we met landen als Frankrijk, Denemarken en Italië mee moesten."

En de Belgen gingen mee. "Ik denk dat er maar één ploeg niet op de afspraak was in het begin en dat was Italië." Dat had aan het eind dan ook geen eremetaal beet. Frankrijk, Nederland en Denemarken wel. De Fransen nemen het goud mee naar huis. "Dat was hun enige kans om die koers te winnen: Wout niet mee naar de meet nemen."

GEEN PRIJS

En zo geschiedde. "Dan is het jammer dat Wout net dat tikkeltje mist dat hij in Engeland misschien wel had. Je kunt hem niets verwijten. Hij was mee, hij was op de afspraak. Het is gewoon jammer dat we ondanks onze koers geen regenboogtrui of medaille pakken."